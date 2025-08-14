Max Blumenthal discusses the Israeli assassination of Al Jazeera journalist Anas Al-Sharif, what it says about looming plans for a re-occupation of Gaza, and the shocking history behind the labeling of journalists as enemy combatants.
Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
0:00
Transcript
Israel's War on Journalists
Aug 14, 2025
Max Blumenthal
Max Blumenthal challenges legacy media narratives.
https://thegrayzone.com
https://rokfin.com/MaxBlumenthal
https://twitter.com/MaxBlumenthalMax Blumenthal challenges legacy media narratives. https://thegrayzone.com https://rokfin.com/MaxBlumenthal https://twitter.com/MaxBlumenthal
Listen on
Substack App
RSS Feed
Recent Episodes
Share this post