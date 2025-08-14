The Grayzone

Israel's War on Journalists

Aug 14, 2025
Max Blumenthal discusses the Israeli assassination of Al Jazeera journalist Anas Al-Sharif, what it says about looming plans for a re-occupation of Gaza, and the shocking history behind the labeling of journalists as enemy combatants.

