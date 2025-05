En una entrevista con Oscar León de The Grayzone, el expresidente boliviano Evo Morales explica por qué cree que agentes estadounidenses y miembros del gobierno boliviano encabezados por su exministro de Finanzas, Luis Arce, estuvieron detrás del reciente intento de asesinato, y por qué quieren silenciarlo y aplastar a los movimientos sociales de base que él representa.



Morales también aborda los desafíos de enfrentar al imperialismo norteamericano y avanzar en la integración del continente sudamericano.



